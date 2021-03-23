2021/03/23 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، اندلاع حريق في منطقة العلاوي وسط بغداد.

وقالت المديرية، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “حريقا كبيرا اندلع في منطقة العلاوي شارع 6 في عدد من المخازن التجارية المخصصة لبيع الادوات الاحتياطية للسيارات”.

وأضاف، أن “فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران بعد ان استنفرت امكانيتها من عجلات إطفاء وحوضيات وكوادر بشرية في جانب بغداد الكرخ لتطويق النيران ومنع امتدادها الى المخازن التجارية المجاورة”.



انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يطال محال تجارية في العلاوي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يطال محال تجارية في العلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).