المساءلة والعدالة تبعد مرشحاً عن اللجنة الاولمبية

2021/03/23 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

استبعد المرشح علي سماكة، عن الترشح في السباق الاولمبي بسبب اجراءات المساءلة والعدالة.

وقال مصدر في الاولمبية في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “علي سماكة تم استبعاده بشكل رسمي من انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية”.

واوضح ان “سبب ابعاد سماكة يعود الى شموله باجراءات المساءلة والعدالة، بسبب انتمائه للنظام البائد وحزب البعث المنحل”.

يذكر ان سماكة جاء لبغداد قادماً من دبي للترشح لانتخابات الاولمبية.



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