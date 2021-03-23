حريق يلتهم دارا للمسنين في الولايات المتحدة

2021/03/23 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في إحدى دور المسنين في مقاطعة روكلاند الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ما أجبر عشرات السكان على إخلاء المبنى.

وعمل رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي أصاب دار المسنين بشكل كامل، مع وجود أنباء غير مؤكدة حول وقوع إصابات، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتظهر في مقطع فيديو ألسنة اللهب والدخان يتصاعد من المبنى ورجال الإطفاء يحيطون به من كل الجهات، وتسبب الحريق في دمار المبنى.

وقال الشاهدون على الحادثة، إن المتطوعين تمكنوا من نقل العديد من السكان من المبنى إلى حافلة لتقوم بإيوائهم مؤقتا.

PUKmedia وكالات

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