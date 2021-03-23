كركوك .. بدء امتحانات نصف السنة للدراسة الكوردية

2021/03/23 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في مدينة كركوك اليوم الثلاثاء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للعام الدراسي 2020 - 2021 لجميع المراحل الدراسية في الدراسة الكوردية.

واوضحت بروين فاتح مديرة قسم الاشراف التربوي في الدراسة الكوردية، ان ( 84 ) الف طالب وطالبة یشاركون في امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للسنة الدراسية الحالية.

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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