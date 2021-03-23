تداعيات إصابات كورونا.. تلويح برلماني بعودة الحظر الشامل

2021/03/23 | 16:50 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

رجح عضو خلية الأزمة في البرلمان، النائب حسن سلمان، عودة الحكومة إلى فرض الحظر الشامل طيلة أيام الأسبوع في حال استمرار تسجيل عدد إصابات مرتفع واستشراء حالة اللاالتزام بإجراءات الوقاية من قبل المواطنين.

وقال سلمان في حديث صحافي إن "تحذير وزير الصحة من أيام قريبة عاصفة جدا بسبب الجائحة في العراق، ياتي من قراءة عدد الإصابات المسجلة يوميا"، مؤكداً أن "إعادة الحظر الشامل أمر محتمل في حال شهدت معدلات الإصابة ارتفاعاً قياسياً وخطيراً للغاية".

وأضاف سلمان، أن "تحذيرات وزارة الصحة المتكررة تأتي لتنبيه الراي العام من خطورة وصول الإصابات إلى معدلات مرتفعة جداً"، مشيرا الى أن "معدل الالتزام بالإجراءات الوقائية لايتعدى 20% في عموم العراق، أي أن هناك 80% من الشعب غير ملتزمين، وهذا أمر بالغ الخطورة".

وتابع، أن "مسؤولية إتخاذ التدابير الوقائية تقع على عاتق المواطنين لمنعِ انتقال الزصابات إلى الأخرين".



واشار عضو خلية الازمة النيابية، إلى إنه "بدون تعاون المواطنيين والالتزام بالأُطر الوقائية ستبقى معدلات الإصابة تسجل أرقاما عالية وخطيرة".

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