2021/03/23 | 16:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الثلاثاء 23 مارس 2021 | 04:48 مساءً

| عدد القراءات : 2

الدفاع المدني يوضح حريق العلاوي ويعلن الاستنفار لإخماده

اوضحت مديرية الدفاع المدني العامة، الثلاثاء، ان حريقا كبيرا اندلع في عدد من المخازن التجارية المخصصة لبيع الادوات الاحتياطية للسيارات بمنطقة العلاوي في بغداد.



وذكرت في بيان لها تلقته"عين العراق نيوز" ، ان" فرق الدفاع المدني حاليا تحاول السيطرة على النيران بعد ان استنفرت امكانيتها من عجلات إطفاء وحوضيات وكوادر بشرية في جانب بغداد الكرخ لتطويق النيران ومنع امتدادها الى المخازن التجارية المجاورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يوضح حريق العلاوي ويعلن الاستنفار لإخماده) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يوضح حريق العلاوي ويعلن الاستنفار لإخماده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).