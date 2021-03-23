الفلسطيني غائبا حاضرا في الانتخابات الإسرائيلية - نهاد ابو غوش

2021/03/23 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشمضت سنوات طويلة على تلك الأيام التي كان فيها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يسمي عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيلية ب"سلام الشجعان" مستلهما عبارة الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول الذي تحررت الجزائر في عهده، وظل عرفات يسمي رئيس الوزراء اسحق رابين، الذي وقع معه اتفاق أوسلو، "شريكي" حتى بعد اغتيال هذا الأخير صار اسمه "شريكي الراحل" للإيحاء بأن السلام كان خيارا إسرائيليا ج ......





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