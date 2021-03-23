2021/03/23 | 17:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ديالى تطالب بإحياء "البترودولار" للخلاص من التهالك الخدمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/23 | 17:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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