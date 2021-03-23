2021/03/23 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت محققة مستقلة عملت لصالح الأمم المتحدة السابقة أغنيس كالامارد، مسؤول سعودي بتهديدها على خلفية مشاركتها في التحقيق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب ما أخبرت صحفية الغارديان البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الغارديان: محققة بالأمم المتحدة تتهم مسؤولا سعوديا كبيرا بتهديدها.. ولا رد من الرياض ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الغارديان: محققة بالأمم المتحدة تتهم مسؤولا سعوديا كبيرا بتهديدها.. ولا رد من الرياض ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).