2021/03/23 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، الحكومة لبذل اقصى الجهود وتوفير كل الامكانيات من اجل زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، اضافة لوضع الخطط الاستراتيجية لانشاء المحطات والمشاريع اللازمة لانتاج الطاقة مع ضمان توزيعها العادل على المدن والقرى والارياف.

وطالب الكعبي في بيان صحفي، “بتخصيص المبالغ المالية الكافية من موازنة العام الجاري لوزارة الكهرباء لاستكمال المشاريع الخاصة بانتاج الطاقة الكهربائية”، مشيرا الى ان “مجلس النواب سيتابع ويدقق صرف الاموال وسيحاسب المقصرين والفاسدين ولن يسمح باستنزاف ملف الكهرباء لاقتصاد البلد دون حلول حقيقية يلمسها المواطن”.

واكد على “ضرورة متابعة ملف وزارة الكهرباء وتقديم التسهيلات المطلوبة لضمان ايصال الطاقة الكهربائية للمواطنين في فصل الصيف الملتهب، فيما دعا الى النظر بشأن تثبيت العقود والاجراء في الوزارة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو الى توفير الامكانيات لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الصيف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو الى توفير الامكانيات لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).