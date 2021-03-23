2021/03/23 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية إرهابية بدراجة مفخخة غربي نينوى.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة أشارت إلى وجود مضافة عبارة عن غرفة من الطين في منطقة عباءة بالقرب من بحيرة سنيسلة غربي نينوى تخفي بداخلها دراجة مفخخة معدة لاستهداف المدنيين وقطعاتنا الأمنية”.

وأوضحت، أنه “على أثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٣ وفصيل استطلاع اللواء بالتحرك نحو الهدف ومداهمة المضافة والاستيلاء على الدراجة المفخخة التي تم التعامل معها من قبل مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة وتدمير المضافة والدراجة بصورة كاملة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط عملية إرهابية بدراجة مفخخة غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط عملية إرهابية بدراجة مفخخة غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).