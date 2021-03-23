أول تعليق من النزاهة النيابية بشأن إلغاء اقتراع الخارج

2021/03/23 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعرب عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب يوسف الكلابي، الثلاثاء، عن تأييده لقرار المفوضية العليا للانتخابات بإلغاء تصويت المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال الكلابي لـNRT عربية اليوم، (23 آذار 2021)، "حقيقه استمعنا اليوم واطلعنا على قرار المفوضية العليا للانتخابات بخصوص إلغاء تصويت المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة ونؤيد هذا القرار مئة بالمئة".

وأوضح "لما صاحب من انتخابات الخارج سابقا من هدر للمال العام وشبهات فساد فيما يتعلق بتزوير الانتخابات فمن يمكنه تغطية الكثير من البلدان والمناطق حتى في نفس البلد".

وأضاف "لذلك عملية ايقاف مراكز الانتخابات خارج العراق، وفتح المجال لمن يريد أن يصوت داخل العراق شيء جيد"، مبينا ان "عملية إلغاء مراكز الاقتراع خارج العراق لاتعني ابدا إلغاء الحق بالانتخاب".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قررت المفوضية العليا للانتخابات، إلغاء تصويت المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المفوضية في بيان، إن مجلس المفوضين قرر خلال جلسة استثنائية عقدها، اليوم، "عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج".

وحول أسباب القرار، اعتبرت المفوضية أن هناك صعوبة في تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريا (إلكترونيا) خلال الفترة المتبقية على انتهاء عملية التسجيل، وهي 40 يوما فقط.

وأضافت أن وزارة الخارجية اعتذرت، أيضا، عن إجراء الاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة؛ بسبب الظروف الصحية الحرجة التي تفرضها جائحة كورونا، وضيق الوقت المتاح لعملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية خارج العراق.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل.

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