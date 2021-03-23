بعد ارتفاع الاصابات.. توضيح من الصحة بشأن حظر التجوال واللقاح الجديد

2021/03/23 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان العراق سيتسلم خلال الساعات المقبلة الدفعة الأولى من مرفق كوفاكس، وهي بحدود 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، مشيرة إلى ارتفاع اعداد الإصابات بالجائحة خصوصا في القرى والأرياف، مؤكدة ان البت بقرار حظر التجوال أمر يعود للجنة العليا للصحة والسلامة.

وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي للوزارة ربى فلاح لـ NRT اليوم، (23 آذار 2021)، ان "اللقاح امن وفعال للاستخدام البشري وحاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وقد تم تطعيم الكثير من المواطنين في الصين ودول أخرى استوردت اللقاح، وستكون الأولوية في اخذ اللقاح للمسجلين على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة".

وأوضحت أن "العراق يتعامل مع منظمة الصحة العالمية وفق معطيات، ولم يسجل اللقاح أي أعراض جانبية خطيرة في البلاد بعد تلقيه من قبل الفئات المحددة من وزارة الصحة، كذلك في بقية الدول وقد ظهرت أعراض جانبية بسيطة لدى من قاموا باخذ اللقاح وهي عبارة عن ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، صداع او وهن استمرت لعدة ساعات فقط ومنهم لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، والاتحاد الأوروبي أعلن أن اللقاح امن وفعال ومازال يستخدم فلا توجد اي مشكلة ولا يوجد طلب من قبل منظمة الصحة العالمية لإيقافه".

وفيما يخص حظر التجوال وازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا أكدت فلاح أن "البت بقرار حظر التجوال أمر يعود للجنة العليا للصحة والسلامة، وقد سجل الموقف الوبائي زيادة باعداد الإصابات خصوصا في القرى والأرياف لذلك وزارة الصحة وجهت بإرسال الفرق الصحية إلى القرى والأرياف للقيام بعمليات مسح للفيروس نتيجة لزيادة الاصابات فيها ونتيجة لعدم إلتزام العوائل بالإجراءات الوقائية وسيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره بالإجراءات الوقائية".

هذا وعلقت قرابة الـ 20 دولة استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لـ "كوفيد 19" بعد مخاوف من تجلط الدم والآثار الجانبية المحتملة الأخرى، بعد تسجيل حالات وفاة، رغم إصرار الشركة ومنظمة الصحة العالمية على عدم وجود خطر، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، بينها "ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الدنمارك، أيسلندا، النرويج، بلغاريا، تايلند، الكونغو الديمقراطية، أيرلندا، هولندا، إندونيسيا، النمسا.

يشار إلى أن عمليات التعليق التي جرت في بعض الدول، اقتصرت على دفعات معينة من اللقاح وصلت إليها، وفي المجمل كانت إجراءات الإيقاف- احترازية تهدف إلى منح الخبراء مزيدا من الوقت للتدقيق بشأن آمن اللقاح.

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