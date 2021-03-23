الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها في السعودية بطائرة مسيرة

2021/03/23 | 17:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية الحوثية، اليوم الثلاثاء، عن استهدافها مطار أبها في السعودية بطائرة مسيرة، وإسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع نوع MQ9 في محافظة مأرب.

وقال المتحدث العسكري العميد يحيي سريع في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه: “في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا..



نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K”.

وأكد على أن الإصابة كانت دقيقة، وأن عملياتهم مستمرة “طالما استمر العدوان والحصار”.

وأضاف المتحدث أن “الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع MQ9 الأمريكية الصنع أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب عصر اليوم”.

وأشار إلى أن عملية الاستهداف تم تنفيذها بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.



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