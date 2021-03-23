عضو بالفيدرالي يتوقع بدء رفع الفائدة الأمريكية في 2022

2021/03/23 | 17:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تتوقع عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدء زيادة معدل الفائدة في العام المقبل، مع توقعات تسارع التضخم.

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