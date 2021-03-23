الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع استمرار قيود الإغلاق

2021/03/23 | 17:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة الثلاثاء، مع تمديد قيود الإغلاق المتعلقة بالوباء، وقبل تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

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