الكاظمي يعلن عن عقد القمة العراقية الأردنية المصرية في بغداد

2021/03/23 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن عقد القمة العراقية الأردنية المصرية في العاصمة بغداد، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إن الحركة الدبلوماسية في العراق واسعة وأن وهناك زيارات مهمة مستمرة للبلاد.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن أرض العراق أخذت تتحول إلى مركز دبلوماسي مهم لقادة الدول، وذلك من أجل أن يلعب العراق دوره المحوري، لافتا إلى أن حكومته تعمل لأن يكون للعراق دور مهم في تهدئة أوضاع المنطقة.

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