الخارجية الأميركية تثمن شجاعة وتضحية القوات العراقية في القتال ضد داعش

2021/03/23 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشادت وزارة الخارجية الأميركية بالقوات العراقية ودورها في تحرير الأراضي من قبضة تنظيم داعش.

الوزارة قالت في بيان لها بمناسبة الذكرى الثانية لطرد التنظيم من مناطق سيطرته، ان تحرير الأراضي في العراق وسوريا كان نقطة تحول مهمة في القتال ضد تنظيم داعش، مبينة ان المهمة تمت بالتعاون بين التحالف العالمي والشركاء المحليين، مثمنة شجاعة وتضحيات قوات الأمن العراقية، والبيشمركة الكردية العراقية، وقوات سوريا الديمقراطية في المعارك، ودورهم في إعادة نحو ثمانية ملايين شخص الى ديارهم.

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