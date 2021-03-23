2021/03/23 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي

الدفاع المدني ينقذ 8 عمال ويخمد حادث حريق اندلع داخل 6 مخازن وينقذ 20 مخزن تجارية وسط بغداد ..

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل ستة مخازن تجارية مخصصة لبيع الادوات الاحتياطية للسيارات في منطقة العلاوي شارع 6 وسط بغداد الكرخ .

حيث استنفرت فرق الدفاع المدني امكانياتها من عجلات اطفاء وحوضيات وزوارق نهرية وكوادر بشرية من اجل احكام السيطرة على النيران التي اشتعلت داخل المخازن التجارية الستة وانقاذ 20 مخزن مجاور الموقع الحادث بعد ان نجحت بايقاف امتداد النيران بالتزامن مع عمليات الانقاذ لعدد من العمل من داخل المخازن المحترقة .

وتسارعت فرق اسعاف الدفاع المدني الى تقديم الاسعافات الاولية للمصابين والبالغ عدد 8 عمال واجراء الانعاش الرؤي قبل تامين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج فيها .

كما عهدت مديرية الدفاع المدني التي تحريك زوارق الدفاع المدني في نهر دجلة ووضعها تحت جسر الشهداء لتامين امدادات المياه الى فرق الدفاع المدني لإتمام عمليات الاخماد بأسرع وقت من اجل انهاء الحريق وتحجيم الاضرار الاقتصادية .

يذكر ان الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يعلن إخماد حريق العلاوي الكبير وإنقاذ 8 عمال حاصرتهم النيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يعلن إخماد حريق العلاوي الكبير وإنقاذ 8 عمال حاصرتهم النيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).