طاقم عراقي لقيادة مباراة السعودية وفلسطين بتصفيات كأس العالم

2021/03/23 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سمت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة السعودية وفلسطين، في التصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي تقام نهاية شهر آذار الجاري في السعودية بنظام التجمع.

وذكر الهيأة التطبيعية باتحاد الكرة العراقي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الطاقم العراقي يتألف من مهند قاسم (حكم ساحه)، ومساعديه واثق مدلل وميثم خماط ، ويوسف سعيد حكما رابعا".

ويتصدر المنتخب الاوزبكي فرق المجموعة الرابعة بالتصفيات بـ 9 نقاط، يليه المنتخب السعودي 8 نقاط، وسنغافورة ثالثا بـ 7 نقاط، واليمن 5 نقاط، واخيرا فلسطين 4 نقاط.

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