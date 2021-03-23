الكعبي يدعو لتوفير كل الإمكانيات لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف

2021/03/23 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداددعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الحكومة، اليوم الثلاثاء (23 آذار 2021)، لبذل اقصى الجهود وتوفير كل الامكانيات من اجل زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وشهر رمضان.

كما طالب الكعبي "وضع الخطط الاستراتيجية لإنشاء المحطات والمشاريع اللازمة لانتاج الطاقة مع ضمان توزيعها العادل على المدن والقرى والارياف".

ودعا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تخصيص المبالغ المالية الكافية من موازنة العام الجاري لوزارة الكهرباء لاستكمال المشاريع الخاصة بانتاج الطاقة الكهربائية"، مشيرا في الوقت ذاته ان "مجلس النواب سيتابع ويدقق صرف الاموال وسيحاسب المقصرين والفاسدين ولن يسمح باستنزاف ملف الكهرباء لاقتصاد البلد دون حلول حقيقية يلمسها المواطن".واكد النائب الاول على "ضرورة متابعة ملف وزارة الكهرباء وتقديم التسهيلات المطلوبة لضمان ايصال الطاقة الكهربائية للمواطنين في فصل الصيف الملتهب، فيما دعا الى النظر بشأن تثبيت العقود والاجراء في الوزارة".

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