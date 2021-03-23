العراق يسجل 4494 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا

2021/03/23 | 17:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 4494 إصابة جديدة، وتماثل 4125 حالة للشفاء و30 حالة وفاة.

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