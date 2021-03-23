2021/03/23 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اندلـع حريق كبير ، عصر اليوم الثلاثاء ، في عدد من المخازن التجارية المخصصة لبيع الادوات الاحتياطية للسيارات ، في شارع 6 منطقة العلاوي .وقالت مديرية الدفاع المدني العامة ، ان " فرقهـا تحاول السيطرة على النيران حيث استنفرت امكانيتها من عجلات إطفاء وحوضيات وكوادر بشرية في جانب بغداد الكرخ ، لتطويق النيران ومنع امتدادها الى المخازن التجارية المجاورة"./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير في منطقة العلاوي والدفاع المدني يحاول السيطرة على النيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير في منطقة العلاوي والدفاع المدني يحاول السيطرة على النيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).