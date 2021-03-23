القبض على أثنين من الارهابيين في ديالى

2021/03/23 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوة امنية القبض على أرهابيين اثنين بعمليتين امنيتين منفصلتين في ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوات امنية مشتركة القت القبض على أثنين من المطلوبين وفق قانون مكافحة الارهاب بعمليتين امنيتين نفذتا في ناحيتي العبارة وابي صيدا شمال شرق بعقوبة .واضاف ان عملية القبض جرت بناء على معلومات استخبارية ./انتهى

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