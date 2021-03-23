امريكا تهرب 300 صهريج نفط سوري الى العراق

2021/03/23 | 17:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاحتلال الأمريكي يخرج 300 صهريج محمل بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى العراق....

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