الكاظمي ..معلقا على المواد الغذائية المصنوعة محليا

2021/03/23 | 17:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

علق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم شالثلاثاء، على ارتفاع اسعار المواد الغذائية المصنوعة محليا.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، ان"ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي".

واضاف: ...

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