2021/03/23 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الكاظمي يكلف مديراً جديداً لإدارة مطار النجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الكاظمي يكلف مديراً جديداً لإدارة مطار النجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الكاظمي يكلف مديراً جديداً لإدارة مطار النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).