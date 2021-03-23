2021/03/23 | 17:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء عن قيام القوات الأمنية عن القاء القبض على 6 أرهابين عند أطراف كركوك.
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وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia بأن القوات الأمنية في قضاء الحويجة غرب كركوك القت القبض على 6 أرهابين بينهم أمرأتان وفق معلومات أستخاباراتية دقيقة.
وأضاف بأن الأرهابين كانوا مطلوبين للقوات الأمنية وفق المادة 4 أرهاب وتمت أحالتهم الى الجهات ذات العلاقة لأتخاذ الأجراءات بحقهم.
PUKmedia /عمر اواره
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعتقال 6 أرهابين في كركوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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