أعتقال 6 أرهابين في كركوك

2021/03/23 | 17:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء عن قيام القوات الأمنية عن القاء القبض على 6 أرهابين عند أطراف كركوك.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia بأن القوات الأمنية في قضاء الحويجة غرب كركوك القت القبض على 6 أرهابين بينهم أمرأتان وفق معلومات أستخاباراتية دقيقة.

وأضاف بأن الأرهابين كانوا مطلوبين للقوات الأمنية وفق المادة 4 أرهاب وتمت أحالتهم الى الجهات ذات العلاقة لأتخاذ الأجراءات بحقهم.

PUKmedia /عمر اواره

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