معركة ’العكيلات والشويلات’ في بغداد تسفر عن مقتل شخصين.. والاتحادية تتدخل

2021/03/23 | 17:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قُتل شخصان واُصيب آخران بجروح، الثلاثاء، في إثر نزاع عشائري مسلح جنوبي العاصمة بغداد، استدعى تدخل قوات الشرطة الاتحادية.

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وأفاد مصدر أمني في حديث لـ"ناس"، (23 آذار 2021)، بـ"حدوث شجار أعقبه اشتباك مسلح بين عشيرتي الشويلات وآل عكيل في منطقة جسر ديالى جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "الاشتباك أدى إلى مقتل شخصين من طرفي النزاع المسلح وإصابة اثنين آخرين".

وتابع أن " قوات الشرطه الاتحادية ألقت القبض على أفراد من العشيرتين وصاردت أسلحتهم قبل ايداعهم في التوقيف".

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