2021/03/23 | 17:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تعلن إخماد حريق المخازن التجارية في بغداد وإنقاذ 8 عمال عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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