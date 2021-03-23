الخدمات النيابية تدعو الى تحرير شركات الاتصالات وإعادة النظر بجميع العقود

2021/03/23 | 17:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

طالب عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، الثلاثاء، الحكومة الى “تحرير” شركات الاتصالات.

وقال المعموري في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “هناك ملاحظات كثيرة على أداء عمل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام”، مضيفا أن “ملايين المشتركين يعانون سوء الخدمات فضلا عن استمرار فرض ضريبة المبيعات على كروت الشحن”.

واعتبر أن “كلفة الأنترنت باهظة مقابل خدمة سيئة يعاني منها جميع العراقيين”، مؤكدا وجود “مستحقات مالية كبيرة بذمة الشركات لم تسدد لغاية الان “.

ودعا الى “إعادة النظر بجميع العقود التي ابرمتها هيئة الإعلام والاتصالات مع شركات الهاتف النقال وتحرير شركات الاتصالات “.

وكانت الحكومة أكدت حصولها على 600 مليون دولار من شركات الاتصالات وهو رقم ضعيف مقارنة بدول الجوار حسب مختصين.



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