2021/03/23 | 17:29 - المصدر: فرانس 24

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في هذه الحلقة من برنامج "باب الويب": منصات العالم العربي تودع الصوت النسوي المتمرد نوال السعداوي.



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عرس جماعي للمكفوفين في اليمن.



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