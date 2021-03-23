الأردن يؤكد مساندته لمصر في موقفها من سد النهضة

2021/03/23 | 17:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأردن، الثلاثاء، أنها تقف إلى جانب مصر في موقفها من سد النهضة، الذي ترى فيه القاهرة تهديدا لأمنها المائي.

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