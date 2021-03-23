نائب يدعو لإلغاء أصوات الأجهزة الأمنية في الانتخابات

2021/03/23 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب، أحمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء أصوات الأجهزة الأمنية في الانتخابات.

وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر، إن “قرار مفوضية الانتخابات بالغاء اصوات الخارج قرار سليم وصائب”.

وأضاف الجبوري، أن “القرار الاصوب الغاء اصوات الاجهزة الامنية كافة بما فيها الحشود..



كي تبقى حيادية غير متحيزة ولا تنساق مع المناكفات بين الاحزاب والمرشحين”.

وختم الجبوري تغريدته، قائلاً “كما هو الحال في الدول الديمقراطية”.

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