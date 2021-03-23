2021/03/23 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انقاذ 8 عمال، واخماد حريق اندلع داخل 6 مخازن، وانقاذ 20 مخزن تجاري وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حريق كبير اندلع داخل ستة مخازن تجارية مخصصة لبيع الادوات الاحتياطية للسيارات في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل اخماد حريق العلاوي وانقاذ عمال حاصرتهم النيران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل اخماد حريق العلاوي وانقاذ عمال حاصرتهم النيران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل اخماد حريق العلاوي وانقاذ عمال حاصرتهم النيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).