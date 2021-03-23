مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تتراجع 18% خلال فبراير

2021/03/23 | 17:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من 18 بالمائة خلال فبراير/شباط الماضي، بفعل موجة الطقس البارد التي ضربت البلاد خلال نفس الفترة.

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