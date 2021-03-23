2021/03/23 | 17:40 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم.. اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية تجتمع لدارسة ملفات المرشحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/23 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية تجتمع لدارسة ملفات المرشحين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية تجتمع لدارسة ملفات المرشحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).