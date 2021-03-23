خبير قانوني يطعن بقرار المفوضية: حق التجميد للبرلمان حصراً

2021/03/23 | 17:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رد الخبير القانوني، علي التميمي، على قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتجميد انتخابات الخارج.وقال التميمي في بيان، ان” تجميد إنتخابات الخارج يكون بتوصية من مجلس المفوضين إلى مجلس الوزراء حتى يقوم الاخير بمفاتحة البرلمان للتصويت على تجميدها بسبب الوباء وصعوبة إجراءها في بلدان تمنع دخول الفرق المشرفة على الانتخابات”.واضاف” حيث أنها منصوص عليها اي هذه الانتخابات في مادة ٣٩ ف ٤ من القانون ٩ لسنة ٢٠٢٠ قانون الإنتخابات التشريعية وبالتالي من له حق التجميد هو البرلمان حصرا.كما أن الانتخابات حق دستوري وفق المواد ١٤ و١٥ و٢٠ من الدستور العراقي”.وقررت مفوضية الانتخابات، اليوم عدم إجراء انتخابات […]

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