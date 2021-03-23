بالوثائق .. تكليف مدير جديد لمطار النجف الاشرف الدولي

2021/03/23 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت سلطة الطيران المدني العراقية ،تكليف حكمت احمد بادارة مطار النجف الاشرف الدولي ، وذلك بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، على الطلب المقدم من المدير السابق عيسى الشمري لاعفائه من ادارة المطار ./انتهى5

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