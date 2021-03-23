محافظ ميسان يعقد اجتماعاً موسعاً مع خلية ازمة الكهرباء لبحث ومناقشة الاستعدادات لفصل الصيف

2021/03/23 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / عقد محافظ ميسان " علي دواي لازم " ،اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لخلية ازمة الكهرباء والتي تضم جميع مدراء دوائر الكهرباء في المحافظة وأقسام الصيانة والتشغيل والمراقبة والقابلوات وشعبة المتابعة.وناقش المجتمعون جملة من المواضيع والمشاكل الخاصة بالشبكات والتوزيع والنقل ومحطات الانتاج وأقسام الصيانات والطاقة المتاحة والطاقة المطلوبة والأعطال والمشاكل المتوقعة وسبل معالجتها.وبين المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الحلول والمعالجات الاستباقية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة استعداداً لفصل الصيف./انتهى

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