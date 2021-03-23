نائب: الغاء انتخابات الخارج اول خطوة لمنع التزوير

2021/03/23 | 17:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ريبوار طه، اليوم الثلاثاء، قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالغاء اجراء الانتخابات في الخارج بأنه اول خطوة من شأنها منع التزوير والحد من هدر المال العام.

وقال النائب ريبوار طه في بيان: ان قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمنع اجراء الانتخابات في خارج العراق خطوة جادة لمنع التزوير وعدم هدر المال العام.



واصفا اياه بالقرار الشجاع.

واضاف، أننا نبارك خطوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونعدها قرارا صحيحا ولا غبار عليه ونشد على يد المفوضية لاتخاذ قرارات اخرى مماثلة لضمان نزاهة واستقلالية العملية الانتخابية.

واشار طه الى ان، الكتل السياسية التي تطالب بانتخابات الخارج عليها ان تعمل على ارجاع المواطنين ان كانت تهمها حقوقهم وان لايتم اعتبارهم مجرد اصوات انتخابية يمكن التلاعب بها.

PUKmedia عن مكتب اعلام النائب ريبوار طه

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