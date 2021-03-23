فرقة هوار المسرحية تشارك بمهرجان قرطاج الدولي

2021/03/23 | 17:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت فرقة هوار المسرحية بمدینة كركوك دعوة رسمیة للمشاركة في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس .

وقال الفنان المخرج نجاة نجم رئیس الفرقة لـ PUKmedia، ان الفرقة ستمثل كوردستان العراق بالمونودراما الكوردية بمسرحية ( احترق كالعنقاء ) من تالیف گزیزە عمر وسینۆگرافیا واخراج نجاة نجم والتي تجسد في تمثيله الفنانة هوار فارس .

واوضح نجم، ان المونودراما سیعرض يوم 27 آذار الحالي بمناسبة يوم المسرح العالمي .

واعرب المخرج نجاة نجم عن شكره وامتنانه لمنظمة حماية اطفال كوردستان التي دعمت الفرقة للمشاركة في المهرجان .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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