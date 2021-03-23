الامم المتحدة : ثلث سكان العالم يفتقرون لمياه الشرب النظيفة

2021/03/23 | 18:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة ..

كشف تقرير لموقع انتربريس سيرفس عن احصائيات جديدة للامم المتحدة بينت ان 2.2 مليار شخص او ما يقرب من ثلث سكان العالم يفتقرون الى امكانية الوصول الى مياه الشرب النظيفة .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وطبقا للاحصائيات الاممية فان 2.2 مليار شخص لايستطيعون الوصول الى مياه الشرب النظيفة ، واكثر من 4.2 مليار شخص او ما يعادل اكثر من نصف سكان الكوكب يعيشون بدون مرافق صحية مداراة بأمان، كما ان هناك 2 مليار شخص ليس لديهم مرافق صحية خاصة تليق بهم بالاضافة الى 3 مليار شخص يفتقرون إلى المرافق الأساسية لغسل اليدين حتى في خضم الجائحة العالمية لفايروس كورونا”.

واضاف ان ” هذه الاحصائيات المخيفة تؤشر فشلا اخلاقيا ذريعا في عالم به مستويات عالية من الابتكار التقني والنجاح ، لكنه يواصل السماح لمليارات البشر بالوجود دون مياه شرب نظيفة أو الأدوات الأساسية لغسل أيديهم وهو فشل عالمي له تداعيات بعيدة المدى على الجميع”.

وتابع ان ” الماء هو الاستدامة، حيث تعد أنظمة مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي المناسب أمرًا ضروريًا لضمان نمو المدن والبلدات على نحو مستدام، و بدون تلبية هذه الخدمات والاحتياجات الأساسية ، ستعاني قدرة الانسان على توفير التعليم والرعاية الصحية والوظائف وسبل العيش”.

واشار التقرير الى ان ” هذه المشكلة تؤشر وجود حالة من انعدام العدالة والمساواة بين دول العالم ويجب عليها التحرك وردم هذه الثغرة حيث تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن هناك حاجة ماسة للاستثمارات في البنية التحتية للمياه تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030″. انتهى/ 25 ض

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