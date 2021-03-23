الفتح: الموازنة لن تمرر السبت المقبل

2021/03/23 | 18:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

استبعد تحالف الفتح، الثلاثاء، تمرير الموازنة بجلسة السبت في ظل الخلافات حول المادة 11 وتخفيض سعر صرف الدولار، مؤكدا انها لن ترى النور.

وقال النائب عن الفتح مختار الموسوي لـ/المعلومة/ ان “الخلافات لازالت قائمة حول المادة 11 الخاصة بموازنة الاقليم فضلا عن وجود اكثر من 100 نائب رافضين التصويت على الموازنة مالم يخفض سعر صرف الدولار الى سعره السابق”.

واضاف انه “امام تعنت الكرد حول حصتهم وعناد الحكومة ورفضها ارجاع سعر الدولار من المستبعد تمرير الموازنة بجلسة السبت ولن ترى النور”.

واوضح الموسوي ان “هناك اجتماعات مرتقبة الجمعة المقبلة لمناقشة حصة الاقليم مع الكرد وتخفيض سعر صرف الدولار مع الحكومة وفي حال عدم التوصل الى حلول في فرصة اخيرة فلن ترى النور الموازنة”.انتهى25و

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