سياسي: تصريحات بعض البرلمانين تفتقر للاخلاق

2021/03/23 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

بين المحلل السياسي، حميد الجبوري، الثلاثاء، ان التصريحات النيابية التي يطلقها بعض اعضاء الكتل لا ينسجم واخلاق العمل السياسي.

وقال الجبوري، في تصريح لوكالة /الملعومة/، ان” بعض النواب خاصة الذين ترتبط مهامهم في البرلمان بالموازنة اقاموا الدنيا ولم يقعدوها بتصريحات نارية خالية من الانسانية ومراعاة مشاعر المواطنين الذين ينظرون الى يوم اقرار الموازنة بانه الفرج بحد ذاته لانهاء الازمة الاقتصادية في البلاد التي اشلت ابسط المشاريع”.

واضاف، انه” ليس من اخلاق العمل السياسي ابداء التصريحات غير المدروسة والتي يراد بها “كيد”، الند في الجهة الاخرى”، مشيرا الى ان” لابد ان توقف رئاسة البرلمان هذه الجريمة فالشارع لم يعد يتحمل الضغط الزائد لتحقيق مصالح وضغوطات نفسية على الخصم”.

ونوه الى ان” لابد من اللجان المختصة في مناقشة الموازنة تحديد متحدث عنها او حصر التصريحات بالدائرة الإعلامية للمجلس وعدم اطلاق التصريحات التي تشنج المشهد وتعقد نفسية المواطن”.

واشار الى ان” المواطن العراقي اصبح اليوم يسير الى المجهول بسبب التهاون في اشهار المعلومات بشأن الموازنة وصار مشحونا بالطاقة السلبية تجاه البرلمان والحكومة”.انتهى / 25ر

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