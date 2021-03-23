المرور تصدر قراراً يخص مركبات الحمل

2021/03/23 | 18:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه مدير المرور العامة، طارق اسماعيل حسين، الثلاثاء، بتعطيل العمل ببيان رقم 9 لسنه 2020 وملحقه الخاص بأوقات دخول مركبات الحمل. وذكر بيان عن قسم العلاقات والإعلام في المديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن ” مدير المرور العام أمر بتعطيل العمل ببيان رقم 9 لسنه 2020 وملحقه، كونه يتداخل مع مقررات …

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