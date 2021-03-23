لأول مرة منذ شهر.. الدولار يسجل أدنى تراجع له خلال 24 ساعة في العراق - عاجل

2021/03/23 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد توجيهات حكومية صارمة حذرت المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والدولار ، سجل سعر الصرف أدنى تراجع له خلال يوم واحد خلال 24 ساعة فقط بالأسواق العراقية.

وسجل بيع الدولار الواحد مقابل الدينار في بورصة الكفاح 144.250 للبيع و 143.250 للشراء ، فيما كانت الأسعار في بورصات بغداد 144.750 للبيع و 142.750 للشراء.

وكان سعر الدولار في بغداد قد سجل أمس في الإغلاق 1460 للبيع و 1450 للشراء.

وفي شمال العراق سجل الدولار عصر اليوم سعر بيع بلغ 145.500 للبيع و 144.750 للشراء ، فيما سجل في غالبية مدن الجنوب سعر 1440 دينار للبيع اليوم و 1430 للشراء ، فيما بلغ في الناصرية 143.500 للبيع.

وفي ديالى سجل سعر الصرف بساعة إعداد هذا الخبر سعر بيع بلغ 143.500 دينار مقابل الدولار.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي بتشكيل لجنة خاصة لملاحقة المتلاعبين بالسوق أعقبها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم بتصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء.

وقال الكاظمي في الجلسة إن "ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا لإقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنويا ".

وأكد إنه "وجه وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق وتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين، فمن غير المقبول أن يرتفع سعر الطحين بحجج واهية وسيتم متابعة المتخلفين".

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