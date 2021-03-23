دولة عربية تخير العاملين في القطاع الخاص ما بين التطعيم باللقاح أو إجراء مسحة كل أسبوعين

2021/03/23 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت الإمارات، إنه يتعين على العاملين بالقطاع الخاص في خمسة أنشطة تجارية ولم يتلقوا التطعيم إجراء فحص مسحة الأنف (بي.سي.آر) كل 14 يوما، وذلك في محاولة للتشجيع على التطعيم.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين في وقت متأخر من مساء الاثنين إنه اعتبارا من 28 مارس/آذار يتعين على العاملين في "الفنادق والمطاعم والنقل والصحة فضلا عن الأنشطة الاجتماعية والشخصية الخاصة بالمصابغ وصالونات التجميل والحلاقين" إجراء الفحص كل أسبوعين.

وقالت إمارة أبوظبي على نحو منفصل إنها اعتمدت "إجراء فحص مسحة الأنف (بي.سي.آر) كل أسبوعين مجاناً لموظفي شركات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية والخدمية".

وكانت السلطات قد ألزمت العاملين في أجهزة الحكومة الإماراتية الذين لم يتلقوا التطعيم بإجراء فحص مسحة الأنف على نفقتهم الخاصة أسبوعيا لفترة محددة.

وتسير حملة التطعيم في الإمارات، مركز التجارة والسياحة بالمنطقة، بوتيرة سريعة للغاية حتى يظل اقتصاد البلاد مفتوحا.

ووسعت الإمارات الأحد حملة التطعيم لتشمل جميع المواطنين والسكان بعد أن كانت تقتصر في الأسابيع الماضية على الإماراتيين وكبار السن والأكثر عرضة للإصابة.

وارتفعت حالات الإصابة اليومية إلى نحو أربعة آلاف حالة في أواخر يناير/كانون الثاني من نحو 600 في سبتمبر أيلول بعد أن فتحت دبي أبوابها أمام الزائرين في ذروة موسم السياحة في الشتاء.

وتراجع معدل الإصابات بعد أن شددت السلطات القيود في الأماكن العامة لكنها لم تصل إلى حد فرض إجراءات عزل عام.



ورفعت بعض القيود منذ ذلك الحين لكنها ما زالت تفرض وضع الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وسجلت الإمارات 2172 إصابة جديدة بكورونا الثلاثاء.

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