العراق يتجاوز 800 الف اصابة بفيروس كورونا

2021/03/23 | 18:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز العراق عتبة الـ 800 الف إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في آذار 2020.

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