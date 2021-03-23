المرور العامة تصدر قراراً جديداً بشأن مركبات الحمل

2021/03/23 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، قراراً جديداً بشأن مركبات الحمل. وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين أمر بتعطيل العمل ببيان (رقم 9 لسنة 2020 وملحقه) الخاص بأوقات دخول المركبات الحمل كونه يتداخل مع مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في فرض حظر التجوال الجزئي وانسجاماً مع خطة عمليات بغداد بأوقات دخول المركبات الحمل". وأضاف، أن "السماح بسير المركبات الحمل يكون الساعة 5 مساء ويستمر هذا الأمر لحين صدور تعليمات من الجهات المختصة بإنهاء الحظر".

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